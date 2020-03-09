Эксперты прокомментировали ситуацию с курсом валют и ценами на нефть

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Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК Церих Кэпитал Менеджмент Андрей Верников прокомментировал ситуацию вокруг роста курса доллара, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что при сохранении нынешних цен на нефть на протяжении нескольких недель падения рубля будет продолжаться. В связи с этим курс доллара по отношению к российской валюте может составить от 80 до 85 рублей.

Кроме того, Верников считает, что падение стоимости "черного золота" отразится и на иностранных инвестициях в российскую экономику. Он полагает, что нынешнее положение на нефтяном рынке обернется массированной продажей госбумаг и дополнительным давлением на рубль.

Не обошел стороной Верников и ситуацию вокруг борьбы российского сырьевого сектора со сланцевой нефтью из США. Он заявил, что в связи с этим стоит ожидать американские санкции на российские нефтяные компании.

В то же время замглавы постоянного комитета исследовательского центра России и Средней Азии при Китайском нефтяном университете (Пекин) Лю Цянь указал, что в ближайшие полгода стоимость "черного золота" будет варьироваться в диапазоне от 25 до 50 долларов. Он упомянул весомую роль, которую будут играть внешние факторы при определении цен на нефтяном рынке в ближайшие 3–6 месяцев.

Курсы доллара и евро взлетели до показателей февраля–марта 2016 года



Вторник может стать кровавой баней для российского фондового рынка, заявил аналитик ГК Финам Сергей Дроздов.

"Завтра у нашего фондового рынка может быть кровавая баня, если все так и останется. Завтра, когда откроются торги на Московской бирже, самый оптимистичный вариант – если все останется на уровне 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. На рынках сейчас происходит чистейшей воды истерика, даже с учетом того, что Россия отказалась от предложения ОПЕК в пятницу, это не больше чем спекулятивный фактор", – объяснил он.

По мнению эксперта, логично было бы увидеть снижение еще на 5 долларов, но не такой обвал.

"Но это биржевой рынок – а это спекуляции. Я в своей практике не видел дневного падения цен на нефть более чем на 30%, а я на рынке с 2006 года", – добавил он.

По последним данным, курс доллара составляет более 74 рублей, евро – свыше 85 рублей. Выше 70 рублей американская валюта поднималась в последний раз в сентябре 2018 года. Тогда это было связано с американскими санкциями, инициированными вследствие "дела Скрипаля".

Главная причина падения рубля на международном валютном рынке – снижение цен на нефть. В ночь на 9 марта фьючерсы марки Brent упали ниже 34 долларов за баррель впервые с февраля 2016 года. В настоящий момент цена Brent остановилась на отметке в 32,28 доллара за баррель. Фьючерсы WTI в последний раз дошли до 28,33 доллара за баррель.

Такая динамика цен связана с провалом на переговорах стран-участниц ОПЕК+. Представителям не удалось сойтись на условиях изменения параметров сделки. В связи с этим с 1 апреля страны-экспортеры нефти смогут без ограничений добывать и продавать "черное золото".

Министерство финансов РФ анонсировало продажу валюты на рынке, чтобы компенсировать недополученные доходы бюджета из-за падения цен на нефть. В то же время ЦБ РФ решил не покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в течение 30 дней. Вопрос с возобновлением операций будут решать с учетом обстановки в течение марта.