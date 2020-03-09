Минфин РФ сделал заявление после падения нефти

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Министерство финансов РФ анонсировало продажу валюту на рынке, чтобы компенсировать недополученные доходы бюджета из-за падения цен на нефть.

Как говорится в сообщении министерства, ликвидных средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета страны от падения цен на нефть до 25–30 долларов на баррель на протяжении 6–10 лет. Объем средств ФНБ на 1 марта составил 10,1 триллиона рублей, заявили в Минфине.

При этом, указывают в министерстве, в случае сокращения объема ликвидных средств ФНБ ниже 5% ВВП ежегодный объем использования средств фонда на покрытие дефицитов федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ не может превышать объем, эквивалентный 1% ВВП.

Кроме того, в министерстве сказали, что отклонение курса от прогноза в 65,7 рублей за доллар на каждый 1 рубль ведет к изменению нефтегазовых доходов бюджета 2020 года на 70 миллиардов рублей.

"В случае ослабления курса национальной валюты относительно прогнозного уровня (65,7 рублей за доллар США в текущем году) сопутствующее увеличение базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета в текущем году может быть направлено на эквивалентное сокращение плановой потребности в заимствованиях", – объясняется в сообщении.

"Объем средств Федерального казначейства на счетах в Банке России (за исключением средств дополнительных нефтегазовых доходов) и в размещении на банковских счетах в кредитных организациях и по операциям репо по состоянию на 1 марта 2020 года составляет 4,2 триллиона рублей", – отметили в Минфине.

Сокращение заимствований через облигации федерального займа (ОФЗ) могут компенсировать другими источниками финансирования дефицита бюджета, уточнили в Минфине. Там также добавили, что решения об аукционах по размещению ОФЗ будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры.

ЦБ РФ же решил не покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в течение 30 дней. Это касается как регулярных покупок, так и реализации покупок, отложенных в 2018 году. Возобновление операций будет приниматься с учетом обстановки на финансовых рынках в течение марта.

9 марта цена нефти Brent обрушилась на 33,4% и составила 33,94 доллара за баррель. Фьючерс WTI дал показатель в 32,48 доллара, упав на 27,1%. Снижение стоимости нефти марки Brent началось еще 6 марта в связи с неспособностью стран ОПЕК+ договориться о новом сокращении добычи.

Пока стоимость Brent остановилась на отметке в 32,28 доллара за баррель. Показатель WTI опустился до 28,33 доллара, преодолев минимальную планку февраля 2016 года.

Из-за этого доллар вырос до 72,04 рубля, а евро – до 82,2 рубля. Выше 70 рублей доллар поднимался лишь в сентябре 2018 года. Евро тогда преодолел планку в 80 рублей за валютную единицу.

Исторический минимум по курсу рубля приходится на январь 2016 года. Курс доллара составлял 85,75 рубля, а евро – 93,60 рубля.