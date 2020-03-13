Фото: ТАСС/Maxim Shipenkov

Центробанк понизил курсы валют на выходные и понедельник, 14–16 марта.

Официальный курс евро снизился до 81,86 рубля, евро упал в цене до 73,19 рубля, говорится на сайте регулятора.

Утром 13 марта курс доллара на Московской бирже был равен 74 рублям. Евро также немного подешевел и торгуется на отметке 83 рубля.

Резкое падение национальной валюты России было вызвано снижением цен на нефть. Топливо подешевело из-за того, что страны ОПЕК не смогли договориться о продлении договора на снижение объемов добычи нефти.

Цена нефти марки Brent упала до 33,94 доллара за баррель, а WTI – до 32,48 доллара, что спровоцировало масштабный экономический кризис.

