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Общество

06:59

Биржа Нью-Йорка закрылась крупнейшим обвалом с 1987 года

экономика общество за рубежом происшествия безопасность финансы

Фото: TASS/EPA/JUSTIN LANE

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже потеряли более 9 процентов по итогам торговой сессии.

Это произошло на фоне опасений, касающихся распространения коронавируса. Обвал основных котировок стал крупнейшим с октября 1987 года, передает ТАСС.

Как свидетельствуют данные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2352,60 пункта (9,99%).

Индекс S&P 500 потерял 260,74 пункта (9,51%), а индекс Nasdaq снизился на 750,25 пункта (9,43%). В то же время нефть марки WTI подешевела до 30,9 доллара.

Наибольшее снижение отмечено у авиаперевозчиков и компаний, организующих круизы и туристические поездки.

Курс доллара вырос до 74 рублей

Экономист Джесси Коломбо, который предсказал финансовый кризис 2008 года, ранее заявил о новом кризисе. Он может оказаться более значительным, чем предыдущий, предупредил эксперт.

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, помимо COVID-19, он называл падение нефтяных цен на фоне срыва сделки ОПЕК+. Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти.

Сделка прекратит действовать 31 марта. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, против выступили Россия и Казахстан.

Вспышка COVID-19 была выявлена в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила мировую пандемию коронавируса.

Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразилось более 118 тысяч человек, около 4,3 тысячи умерло. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

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Сюжеты: Коронавирус COVID-19 , Падение цен на нефть и курса рубля

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