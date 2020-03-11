Экперты назвали товары, которые подорожают после падения рубля

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Эксперты рассказали, какие товары прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
Как пишет газета "Известия", подорожают детские товары, одежда, электроника, бытовая техника и фармацевтика.
Главы Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев указал, что импортные лекарства могут подорожать до 30 процентов.
В отделе инвестиций "БКС Брокер" отметили, что стоимость электроники может вырасти в пределах 20 процентов, а в автомобилестроении — на пять процентов.
Заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова считает, что детские товары и одежда подорожают на треть.
Кроме того, специалист назвала возможным повышение цен на 20-35 процентов на импортную бытовую технику, электронику и гаджеты.
Аналитик инвестиционного холдинга "Финам" Алексей Коренев добавил, что по большинству автобрендов можно ждать повышения цен в диапазоне 6-10 процентов.
В то же время генеральный директор СК "Перспектива" Михаил Иванов подчеркнул, что стоимость жилья может вырасти на 10-15 процентов.
Эксперты прогнозируют рост цен на импортный алкоголь
Рубль резко подешевел к доллару и евро после обвала мировых цен на нефть. Стоимость сырья упала из-за "провальных" переговоров Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).
Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти. Сделка прекратит действовать 31 марта. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, против выступили Россия и Казахстан.
Совладелец "Лукойла" Леонид Федун ранее назвал решение о разрыве сделки нерациональным. По его словам, Россия ежедневно будет терять до 150 миллионов долларов при ожидаемом падении цен на нефть до 40 долларов за баррель.
В то же время пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение ОПЕК+ с точки зрения интересов России лишено смысла и является мазохизмом. Он отметил, что соглашение не было партнерским и не влияет на рынок.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: