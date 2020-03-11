Экперты назвали товары, которые подорожают после падения рубля

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Эксперты рассказали, какие товары прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.

Как пишет газета "Известия", подорожают детские товары, одежда, электроника, бытовая техника и фармацевтика.

Главы Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев указал, что импортные лекарства могут подорожать до 30 процентов.

В отделе инвестиций "БКС Брокер" отметили, что стоимость электроники может вырасти в пределах 20 процентов, а в автомобилестроении — на пять процентов.

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова считает, что детские товары и одежда подорожают на треть.

Кроме того, специалист назвала возможным повышение цен на 20-35 процентов на импортную бытовую технику, электронику и гаджеты.

Аналитик инвестиционного холдинга "Финам" Алексей Коренев добавил, что по большинству автобрендов можно ждать повышения цен в диапазоне 6-10 процентов.

В то же время генеральный директор СК "Перспектива" Михаил Иванов подчеркнул, что стоимость жилья может вырасти на 10-15 процентов.

Эксперты прогнозируют рост цен на импортный алкоголь

Рубль резко подешевел к доллару и евро после обвала мировых цен на нефть. Стоимость сырья упала из-за "провальных" переговоров Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).

Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти. Сделка прекратит действовать 31 марта. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, против выступили Россия и Казахстан.

Совладелец "Лукойла" Леонид Федун ранее назвал решение о разрыве сделки нерациональным. По его словам, Россия ежедневно будет терять до 150 миллионов долларов при ожидаемом падении цен на нефть до 40 долларов за баррель.

В то же время пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение ОПЕК+ с точки зрения интересов России лишено смысла и является мазохизмом. Он отметил, что соглашение не было партнерским и не влияет на рынок.