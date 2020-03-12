Предсказавший кризис 2008 года эксперт предрек экономическую катастрофу

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Фото: TASS/AP/Eugene Hoshiko
Экономист Джесси Коломбо, который предсказал финансовый кризис 2008 года, заявил о новом кризисе.
По его словам, он может оказаться более значительным, чем предыдущий. Аналитик указал на так называемые "пузыри" на рынках европейской недвижимости и американских акций, передает ИА "НСН".
Коломбо подчеркнул, что они могут лопнуть в любой момент. "Спусковым механизмом" может стать коронавирус. Однако он добавил, что мировая экономика уже двигалась к рецессии до того, как кто-либо слышал о COVID-19.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) ранее сообщило о близости финансовой системы России к состоянию кризиса. Индекс финансового стресса перешагнул пороговое значение в два с половиной пункта.
Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие
Среди факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, также называется падение нефтяных цен на фоне срыва сделки ОПЕК+. Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти.
Сделка прекратит действовать 31 марта. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, против выступили Россия и Казахстан.
Совладелец "Лукойла" Леонид Федун ранее назвал решение о разрыве сделки нерациональным. По его словам, Россия ежедневно будет терять до 150 миллионов долларов при ожидаемом падении цен на нефть до 40 долларов за баррель.
В то же время пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение ОПЕК+ с точки зрения интересов России лишено смысла и является "мазохизмом". Он заявил, что соглашение не было партнерским и не влияет на рынок.
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