Курс доллара на открытии торгов снизился до 74 рублей

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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 1,1%, составив 74 рубля.

Евро упал в цене по отношению к рублю на 0,6% – до 83 рублей.

Резкое падение национальной валюты России было вызвано снижением цен на нефть. Топливо подешевело из-за того, что страны ОПЕК не смогли договориться о продлении договора на снижение объемов добычи нефти.

Цена нефти марки Brent упала до 33,94 доллара за баррель, а WTI – до 32,48 доллара, что спровоцировало масштабный экономический кризис.

10 марта Сергей Собянин объявил о создании Оперативного штаба по экономическим вопросам. На городских предприятиях будут проводить мониторинг, по необходимости станут восстанавливать нарушенные цепочки поставок комплектующих и сбыта продукции. Кроме того, планируется оценить потенциальные проблемы из-за снижения туристической активности в Москве.

