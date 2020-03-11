Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин

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В 2020 году цены на бензин будут расти постепенно, косвенное влияние обвала нефтяных котировок скажется только в следующем году, заявил в эфире ИА "НСН" председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов.

"Многое зависит от того, какими будут темпы инфляции внутри страны. Исторически с 2009 года цены у нас росли на 1-1,5% ниже, чем официальная фактическая инфляция. В ЦБ говорили, что если цена нефти упадет ниже 30 долларов за баррель, то, соответственно, темпы инфляции могут ускориться до 6-8%", – отметил эксперт.

По его словам, при ускорении инфляции поднимутся и цены на бензин. "Но надо понимать, что корректировка на уровень инфляции за вычетом 1-1,5% произойдет по итогам года. В 2020 году повышение цен будет постепенным", – пояснил Баженов.

Он добавил, что внешняя конъюнктура достаточно благоприятная для того, чтобы не было скачков. Но, тем не менее, в среднем по году все равно произойдет увеличение. "У нас цены всегда индексируются. Иногда чуть больше, чем меньше, но они всегда повышаются", – пояснил эксперт.

Он также считает, что снижения цен ждать не приходится, "потому что исторически, с 2009 года, какого-либо значимого снижения не происходит". "Корректировка если и случается, то очень не значительная – от одной до 10 копеек. Сейчас вряд ли стоит этого ожидать", – сказал Баженов.

В ночь на 9 марта цена нефти марки Brent упала до 33,94 доллара за баррель, а WTI – до 32,48 доллара. Позже стоимость продолжила уменьшаться, достигая минимума февраля 2016 года.

Причиной удешевления черного золота стало прекращение переговоров в рамках ОПЕК+. Стороны не смогли договориться по поводу ограничений по добыче и продаже нефти.

На фоне снижения цены на нефть подешевела и российская валюта. Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов призвал не ждать снижения цены на бензин на фоне обвала нефтяных котировок. По его словам, расти цены также не должны.