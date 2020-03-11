Минфин не ждет изменения цен на бензин в России

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Цены на бензин в России не изменятся на фоне обвала нефтяных котировок, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно", – цитирует его РИА Новости.

Такой же точки зрения придерживается министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, в налоговой системе России работает специальный демпфирующий механизм, который позволяет нивелировать изменение цен на мировых рынках в стоимости топлива.

Ранее стоимость черного золота на мировом рынке резко снизилась. В ночь на 9 марта цена марки Brent упала до 33,94 доллара за баррель, а WTI – до 32,48 доллара. Позже стоимость продолжила уменьшаться, достигая минимума февраля 2016 года. Однако в ночь на 10 марта цена на нефть поднялась до 35,85 доллара за баррель.

Причиной удешевления черного золота стало прекращение переговоров в рамках ОПЕК+. Стороны не смогли договориться по поводу ограничений по добыче и продаже нефти. Так, страны ОПЕК предлагали снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года. Россия и Казахстан выступили против инициативы.

Впрочем, есть версия, согласно которой стороны не пришли к соглашению из-за позиции Саудовской Аравии. Страна хотела использовать коронавирус, чтобы переложить больше издержек от сокращения добычи на страны, которые не входят в ОПЕК.

После развала сделки России и ОПЕК с 1 апреля снимаются все барьеры с продаж нефти. На фоне этих слухов цена на черное золото резко опустилась. Это повлекло за собой падение рубля. Утром 10 марта курс доллара почти достиг 73 рублей, однако затем чуть пошел вниз. Аналогичная ситуация происходит с курсом евро.

В феврале сообщалось, что цены на бензин в 2019 году показали минимальный рост за 11 лет. Аналитики зафиксировали подъем на 1,9 процента. В Минэнерго и ФАС объяснили данную тенденцию наличием механизма, возмещающего производителям часть расходов из-за упущенной выгоды.

