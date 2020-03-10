Песков: Путин не планирует новую встречу с нефтяниками

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею о проведении собрания Владимира Путина и глав крупнейших нефтяных компаний страны, сообщает ТАСС.

Он отметил, что в настоящий момент глава государства не планирует подобную встречу. Предположительной целью такого собрания считалось обсуждение положения на мировом рынке нефти.

"Нет, таких планов нет", – подчеркнул Песков.

Ранее стоимость черного золота на мировом рынке резко снизилась. В ночь на 9 марта цена марки Brent упала до 33,94 доллара за баррель, а WTI – до 32,48 доллара. Позже стоимость продолжила уменьшаться, достигая минимума февраля 2016 года. Однако в ночь на 10 марта цена на нефть поднялась до 35,85 доллара за баррель.

Причиной удешевления черного золота стало прекращение переговоров в рамках ОПЕК+. Стороны не смогли договориться по поводу ограничений по добыче и продаже нефти. Так, страны ОПЕК предлагали снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года. Россия и Казахстан выступили против инициативы.

Впрочем, есть версия, согласно которой стороны не пришли к соглашению из-за позиции Саудовской Аравии. Страна хотела использовать коронавирус, чтобы переложить больше издержек от сокращения добычи на страны, которые не входят в ОПЕК.

После развала сделки России и ОПЕК с 1 апреля снимаются все барьеры с продаж нефти. На фоне этих слухов цена на черное золото резко опустилась.

Это повлекло за собой падение рубля. Утром 10 марта курс доллара почти достиг 73 рублей, однако затем чуть пошел вниз. Аналогичная ситуация происходит с курсом евро.