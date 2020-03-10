Эксперт прокомментировал рост мировых цен на нефть на 7 процентов

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Мировые цены на нефть выросли на 7 процентов после резкого падения, которое произошло на фоне отсутствия договоренностей по сделке ОПЕК+. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал этот процесс "определенным отскоком", как сообщает RT.

"Сейчас, конечно, определенный отскок мы наблюдаем. Вчера было очень сильное падение, мы видели, что в моменте нефть марки Brent падала до 31 доллара за баррель, в то время как до объявления о срыве соглашения ОПЕК+ она снижалась, конечно, где-то до 45 долларов, но в основном была около 47–48 долларов за баррель", – объяснил эксперт.

По словам Юшкова, на данный момент наблюдается корректировка котировок. Он считает, что нефть не будет торговаться на отметке 50 долларов.

Эксперт отметил, что в дальнейшем можно ожидать дополнительное падение цен. Это связано с тем, что с 1 апреля перестают действовать существующие договоренности по ОПЕК+. Настроение трейдеров будет варьироваться в зависимости от новостей по ОПЕК+.

По данным торгов на бирже ICE, цена на нефть марки Brent достигла 35,85 доллара за баррель. Марка WTI, в свою очередь, показала рост на 4 процента, до 32,38 доллара за баррель.

Цены на сырье резко упали после провала переговоров Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). Стороны не смогли договориться об условиях сокращения добычи топлива. Первоначальный вариант сделки предполагал снижение до 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года.

