Мосбиржа опубликовала границы курса доллара и евро

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Московская биржа установила границы возможного изменения курса иностранных валют перед торгами во вторник, 10 марта. Так, пороговое значение доллара колеблется от 70,455 рубля до 76,3951, евро – с 79,625 до 87,3131 рубля.

Отмечается, что до старта торгов цифры могут измениться. Итоговые значения будут опубликованы в 09:00. Мосбиржа также пообещала принять дополнительные меры из-за повышенной волатильности на рынке.

Рубль резко подешевел к доллару и евро после обвала мировых цен на нефть. Стоимость сырья упала из-за "провальных" переговоров Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).

К чему готовиться россиянам в связи с падением рубля

Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти. Сделка прекратит действовать 31 марта. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, против выступили Россия и Казахстан.

Совладелец "Лукойла" Леонид Федун ранее назвал решение о разрыве сделки нерациональным. По его словам, Россия ежедневно будет терять до 150 миллионов долларов при ожидаемом падении цен на нефть до 40 долларов за баррель.

В то же время пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение ОПЕК+ с точки зрения интересов России лишено смысла и является "мазохизмом". Он заявил, что соглашение не было партнерским и не влияет на рынок.