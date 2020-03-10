Цены на нефть выросли после резкого падения

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Цена на нефть марки Brent выросла на 7,22 процента – до 35,85 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют торги на бирже ICE.

При этом стоимость нефти марки WTI достигла 32,38 доллара за баррель – плюс 4,02 процента.

9 марта цены на нефть обновили минимумы за четыре года, падая примерно на 30 процентов.

Стоимость нефти Brent в пике снижалась до 31,02 доллара за баррель, а WTI торговалась на уровне 27,59 доллара за баррель.

Цены на сырье упали из-за "провальных" переговоров Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).

К чему готовиться россиянам в связи с падением рубля

Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти. Сделка прекратит действовать 31 марта. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, против выступили Россия и Казахстан.

Совладелец "Лукойла" Леонид Федун ранее назвал решение о разрыве сделки нерациональным. По его словам, Россия ежедневно будет терять до 150 миллионов долларов при ожидаемом падении цен на нефть до 40 долларов за баррель.

В то же время пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение ОПЕК+ с точки зрения интересов России лишено смысла и является "мазохизмом". Он заявил, что соглашение не было партнерским и не влияет на рынок.