В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК – СМИ

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Россия выступала за продолжение сделки с ОПЕК, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным издания, РФ не выходила из сделки, такое решение приняла Саудовская Аравия. Отмечается, что саудиты хотели использовать эпидемию коронавируса, чтобы переложить больше издержек от сокращения добычи на страны, которые не входят в ОПЕК.

Цены на нефть упали из-за "провальных" переговоров Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).

Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти. Сделка прекратит действовать 31 марта. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, против выступили Россия и Казахстан.

Совладелец "Лукойла" Леонид Федун ранее назвал решение о разрыве сделки нерациональным. По его словам, Россия ежедневно будет терять до 150 миллионов долларов при ожидаемом падении цен на нефть до 40 долларов за баррель.

В то же время пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение ОПЕК+ с точки зрения интересов России лишено смысла и является "мазохизмом". Он заявил, что соглашение не было партнерским и не влияет на рынок.