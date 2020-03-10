В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о последствиях последних событий на нефтяном рынке, сообщает "Газета.ру".

Он отметил, что страна обладает достаточным запасом прочности для преодоления временной нестабильности.

Также Песков сообщил, что падение стоимости нефти прогнозировалось и ранее. Такие выводы делались на основе наблюдений за мировым рынком и сокращением спроса на черное золото.

Отвечая на вопрос по поводу шансов на сближение с Саудовской Аравией в связи с обсуждением нефтяного рынка, пресс-секретарь не исключил такой возможности.

"На этот вопрос уже отвечал министр Новак. Я не буду здесь ничего добавлять, такой возможности никто не исключает", – заявил Песков.

Ранее он рассказал, что Владимир Путин не планирует новое собрание с руководителями нефтяных компаний, чтобы обсудить ситуацию на мировом рынке.

Ситуация на нефтяном рынке по-прежнему остается неблагоприятной. Утром 9 марта цена на "черное золото" марки Brent составляла 32,28 доллара за баррель, а WTI – 28,33 доллара за баррель. В ночь на 10 марта цена поднялась до 35,85 доллара. В настоящий момент фьючерсы Brent достигли показателей 37,87 долларов за баррель.

Падение стоимости нефти связано с неудачными переговорами между странами-участницами формата ОПЕК+. Россия и Казахстан не согласились с условиями по ограничению добычи нефти, предложенными государствами ОПЕК. В связи с этим с 1 апреля все барьеры на продажу черного золота будут сняты. Именно это спровоцировало падение цен на нефть.