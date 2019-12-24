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Экономика

14:18

Цены на бензин в 2019 году показали минимальный рост за 11 лет

экономика

Фото: depositphotos/blinow61

Цены на бензин в 2019 году показали минимальный рост за 11 лет. Так, бензин с начала года по 16 декабря подорожал всего на 1,9%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что подорожание дизельного топлива стало минимальным за десять лет.

В Минэнерго и ФАС главным фактором такой динамики роста цен считают действие демпфирующего механизма, который возмещает производителям топлива часть упущенной выгоды.

Эксперты отмечают, что рост производства моторного топлива помог сдержать цены на бензин.

В конце ноября стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прогнозирует подорожание топлива в 2020 году в рамках инфляции. Об этом сообщал заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

Кроме того, в 2021 году за недолив топлива на АЗС могут ввести оборотные штрафы. Минпромторг готовит предложение о том, чтобы оборотные штрафы – от 500 тысяч рублей – включили в новую редакцию Кодекса об административных нарушениях (КоАП).

Законопроект предполагает штраф в размере одного процента от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит штрафом до трех процентов – до суммы не менее двух миллионов рублей.

Росстандарт ранее выяснил, что на каждой пятой АЗС (19 процентов от общего количества в стране) недоливают топливо.

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