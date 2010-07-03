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Общество

06:45

Эксперты рассказали о рекордном падении спроса на бензин в России

общество транспорт авто

Фото: depositphotos/blinow61

Спрос на бензин в 2019 году стал снижаться. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на исследовательскую группу "Петромаркет" и агентство "Аналитика товарных рынков".

Указывается, что суммарное потребление бензина сократилось почти на процент по сравнению с 2018 годом. По словам экспертов, для рынка бензина однопроцентное снижение – серьезное.

При этом отмечается, что оценка может быть занижена из-за погрешности балансового метода. За последние 10 лет заметное падение наблюдалось только в 2015 году – почти два процента.

Слабый спрос на топливо аналитики связали с уменьшением потребительской активности россиян, а также с постепенным переходом автовладельцев на более дешевый газ.

В то же время в Минэнерго заявили, что не наблюдают значительного сокращения отгрузок бензина на внутренний рынок. В ведомстве подчеркнули, что ситуация с топливом стабильная.

Ранее сообщалось, что в правительство России внесут законопроект, который дает право Росстандарту проводить контрольные закупки, позволяющие выявить недолив топлива.

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