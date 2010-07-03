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Общество

13:35

В Росстандарте рассказали о новом способе борьбы с недоливом на АЗС

транспорт авто общество

Фото: depositphotos/Syda_Productions

В правительство России внесут законопроект, который дает право Росстандарту проводить контрольные закупки, позволяющие выявить недолив топлива. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель ведомства Алексей Абрамов.

Он отметил, что проверять предлагается не конкретную колонку, а ее работу в связке с оператором за кассой. Также, по его словам, планируют создать "скрытый" прибор, который будет использовать тайный покупатель. Он позволит обнаруживать недолив на уровне одного процента.

В первой половине будущего года Росстандарт планирует утвердить замену устаревшему ГОСТу 1989 года на колонки АЗС. По словам Абрамова, на данный момент установленная стандартом точность измерения топлива имеет "значительную погрешность".

"Программа может быть настроена так, что на любом пистолете устанавливается конкретный процент недолива, – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что, по статистике Росстандарта, на 19% заправок в стране не доливают топливо. Другая проверка 366 заправок показала, что в 33 случаях топливо не соответствовало стандартам (9% от числа проверенных). За первые полгода в агентство поступило на 36% больше жалоб (200 на недолив и 350 на плохое качество бензина), чем за аналогичный период 2018 года.

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