Минтранс создаст систему проверки топлива перед заправкой самолета

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В Минтрансе РФ намерены ввести обязательные проверки топлива перед заправкой самолетов.

"Минтранс разрабатывает процедуру проведения обязательных проверок авиационного бензина и топлива для реактивных двигателей аккредитованными испытательными лабораториями перед заправкой воздушных судов", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы ведомства.

Ранее в Минэнерго поступил доклад экспертов от подведомственного Минтрансу НИИ гражданской авиации о том, что грязное топливо могло стать причиной сбоев в работе авиационной техники.

Эксперты при выборочных проверках топлива обнаружили "мутную желеобразную субстанцию" – полисилоксаны (силиконы) – соединения органического кремния, вещества различной степени вязкости.

Специалисты пришли к выводу, что во время расследования двух авиакатастроф – МиГ-29 в Жуковском и вертолета в Комсомольске-на-Амуре – в наземных средствах хранения авиатоплива также были найдены полисилоксаны.

