Сотни пилотов подали в суд на Boeing за сокрытие дефектов 737MAX

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Более 400 пилотов подали иск против компании Boeing за сокрытие дефектов при конструировании модели самолетов 737MAX. Об этом сообщил австралийский телеканал ABC со ссылкой на документы суда.

Пилоты подали иск за решения, которые заставили их столкнуться с убытками и психологическими проблемами после того, ряд авиакомпаний со всего мира приостановили эксплуатацию самолетов этой модели.

Они обвинили Boeing в "участии в беспрецедентном сокрытии известных ей дефектов при конструировании MAX, которые, по-видимому, стали причиной катастрофы двух самолетов MAX и дальнейшей приостановки эксплуатации данной модели по всему миру". Слушание по данному делу состоится в Чикаго 21 октября 2019 года.

Полеты 737 МАХ были приостановлены в США и других странах после того, как два потерпеть крушение два самолета этой модели. В марте Boeing 737 МАХ компании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, разбился недалеко от города Дэбрэ-Зэйт в Африке. Ранее, в ноябре 2018 года, упал аналогичный самолет индонезийской компании Lion Air.

При расследовании причин авиакатастроф были выявлены ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Boeing заявляла, что устраняет эти недочеты и обновляет программу обучения летчиков.

