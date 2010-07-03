В Boeing не планировали исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года

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Компания Boeing не собирались исправлять ошибки в работе автоматизированных систем самолетов 737 MAX до 2020 года. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, устранить недочеты в работе системы оповещения пилотов при неисправности датчиков угла атаки компания планировала только после выпуска новой версии самолета. В новой модели должно было быть больше посадочных мест. "Мы не справились с внедрением корректной системы оповещения о некорректной работе датчика угла атаки и теперь предпринимаем шаги по исправлению данного недочета, чтобы они не происходили", – пояснил представитель Boeing Гордон Джондро.

10 марта 2019 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился близ города Дэбрэ-Зэйт. На его борту находились 157 человек, включая троих россиян. Самолет той же модели потерпел крушение 29 октября 2018 года. Он принадлежал индонезийской авиакомпании Lion Air. Тогда погибли 189 человек.

После проверки в Boeing объяснили случившееся проблемами с программным обеспечением системы МCAS. Из-за них в полете возникал слишком острый угол атаки (подъема носа самолета). В компании заявили, что к середине мая полностью обновили этот софт.

После катастрофы Boeing 737 MAX в Эфиопии многие страны закрыли свое воздушное пространство для самолетов этого типа. В их числе – Германия, Великобритания, Нидерланды и Франция. Аналогичное решение приняли Китай, Бразилия, Австралия, Индонезия, Малайзия и Сингапур. 12 марта Евросоюз объявил о приостановке полетов Boeing 737 MAX 8 до завершения расследования. 14 марта Росавиация также закрыла небо для самолетов этой модели.

Отмечается, что для возобновления полетов на Boeing 737 MAX 8 необходимо одобрение Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и других международных организаций. В апреле в США прошло финальное испытание Boeing 737 MAX с новым программным обеспечением. В нем приняли участие технические и проектные руководители авиакомпании, которые находились на борту воздушного судна.