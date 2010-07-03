В десятках самолетов 737MAX и 737NG обнаружены дефектные детали

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Компания Boeing обнаружила не соответствующие нормам прочности рельсы отклоняемых предкрылков в десятках самолетов моделей 737NG и 737MAX. Эти самолеты заменят в течение 10 дней, сказано в сообщении американского регулятора.

"Boeing проинформировал Федеральное авиационное управление, что рельсы отклоняемых предкрылков определенных 737NG и 737MAX могли быть произведены не должным образом и могут не соответствовать всем применимым обязательным требованиям к прочности и сроку службы", – передает РИА Новости текст документа.

Под это подпадают до 148 деталей. По всему миру парк затронутых этим самолетов составляют 133 NG и 179 MAX. Детали, не соответствующие нормам, могут раньше времени выйти из строя или треснуть, и есть опасность, что поврежденная деталь может привести к поломке самолета в полете.

Многие страны приостановили полеты на самолетах 737МАХ после того, как два таких лайнера разбились. В марте 2019 года потерпел крушение Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской компании Lion Air.