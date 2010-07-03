Самолет Ethiopian Airlines перед падением 4 раза уходил в пике − СМИ

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Самолет Ethiopian Airlines четыре раза уходил в пике перед падением. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на данные предварительного доклада о результатах расследования авиакатастрофы. По информации телеканала, регистратор зафиксировал "четыре команды автоматической системы управления опустить носовую часть самолета без ввода пилота".

Как отмечает CNN, Boeing 737 Max 8 самопроизвольно четыре раза уходил в 40-градусное пикирование из-за ошибочных показаний датчика "угла атаки". Эксперты не исключили, что причиной крушения стала именно система, предназначенная для предотвращения излишнего крена самолета вверх (MCAS).

В разговоре с CNN глава Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам заявил, что доклад развеял сомнения в квалификации пилотов. По его словам, "MCAS, похоже, была активирована".

Эту информацию подтвердили и в компании Boeing. Предварительный отчет свидетельствует о том, что самолет имел ошибочный угол ввода "датчика атаки", как и ранее во время полета Lion Air 610, пояснили представители компании-производителя.

Пилоты Ethiopian Airlines правильно определили проблему и, вероятно, отключили систему MCAS за три минуты до аварии, считают специалисты. Однако летчики не сумели вручную отрегулировать высоту воздушного судна.

Утром 10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился близ города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, в том числе трое россиян. Все они погибли.