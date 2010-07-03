Эксперт не поверил в новую версию крушения Boeing 737

Бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов усомнился в версии, что Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог упасть из-за столкновения с птицей или другим предметом, передает ИА "НСН".
Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что от удара из строя вышел датчик "угла атаки". Это могло включить систему маневрирования. Пока официального подтверждения этой версии нет.
По словам Смирнова, у самолетов данной модели не предусмотрены такие датчики. Кроме того, запись переговоров с землей подтверждает, что воздушное судно пилотировали вручную. В частности, командир экипажа сказал, что необходимости в радарном сопровождении нет.
"Попадание птицы возможно, особенно в двигатель, но двигатель был в рабочем положении, как уже установлено. Остальные столкновения с птицей – это рядовое явление. Если она столкнулась, предположим, с крылом – она повредит его, но этого недостаточно, чтобы произошла авиакатастрофа", – уточнил эксперт.
Пассажирский лайнер, летевший из Аддис-Абебы в Найроби, упал 10 марта через шесть минут после взлета. Погибли 157 человек, включая троих россиян. Это катастрофа стала второй с самолетами данной модели за пять месяцев. Ранее разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.
После трагедии ряд стран закрыли небо для Boeing 737 MAX 8. Аналогичное решение приняли и в России. Кроме того, четыре авиакомпании РФ приостановили закупку самолетов.
Эксперты успешно извлекли данные переговоров экипажа Boeing
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