Летевший в Найроби самолет Ethiopian Airlines потерпел крушение

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Крушение самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, летевшего из Аддис-Абебы в кенийский Найроби, унесло жизни 157 человек – 149 пассажиров и восьми членов экипажа. О произошедшей трагедии сообщил эфиопский премьер-министр Абий Ахмед Али.

В своем микроблоге в Twitter политик выразил соболезнования семьям погибших. "Офис премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии выражает глубочайшие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких на Boeing 737 Ethiopian Airlines, выполнявшем регулярный рейс в Найроби, Кения, этим утром", – написал он.

Факт катастрофы, произошедшей недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, уже подтвердил представитель авиаперевозчика.

Информации о россиянах на борту пока нет, передает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Кении. Сотрудники дипмиссии сейчас проверяют имеющиеся данные.

Между тем портал Flightradar уточняет, что после взлета вертикальная скорость разбившегося в Эфиопии Boeing была неустойчивой.