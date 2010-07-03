Названа возможная причина крушения Boeing 737 Max в Эфиопии

Крушение самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines могло произойти из-за столкновения с посторонним предметом или птицей, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники, знакомые с расследованием авиакатастрофы.
Собеседники телеканала отмечают, что столкновение привело к поломке датчика "угла атаки", что, в свою очередь, активировало систему коррекции маневрирования (MCAS). Судно потерпело крушение, поскольку пилоты не смогли восстановить контроль над полетом.
Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что эксперты, которые расследуют крушение Boeing 737 MAX в Эфиопии, убеждены, что причиной катастрофы стал сбой системы.
Boeing 737 MAX 8, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. Это катастрофа стала второй с самолетами данной модели за пять месяцев. Ранее разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели. Небо для Boeing 737 MAX закрыла и Росавиация. Четыре российские авиакомпании приостановили закупку самолетов.
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