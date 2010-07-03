Найден черный ящик рухнувшего в Эфиопии Boeing

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Поисковая группа обнаружила бортовой самописец разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines. Об этом сообщает местный телеканал Fana.

Утром 10 марта Boeing 737 MАХ, следовавший из Аддис-Абебы в Кению, потерпел крушение недалеко от города Дэбрэ-Зэйт спустя шесть минут после взлета. На борту самолета находились 157 человек из 35 стран. В числе погибших – трое россиян, включая молодых супругов, работавших в Сбербанке.

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших. В Эфиопии 11 марта объявили днем траура.

После трагедии представители Ethiopian Airlines объявили, что приостанавливают эксплуатацию всех принадлежащих компании Boeing 737 MАХ. Управление гражданской авиации Китая приняло аналогичное решение. В S7 Airlines, в свою очередь, заявили, что пока не собираются прекращать полеты на Boeing 737 MAX, но внимательно следят за расследованием причин аварии.