S7 не планирует приостанавливать полеты на Boeing 737MAX

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S7 Airlines пока не собирается приостанавливать полеты на самолетах Boeing 737MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.

"Специалисты авиакомпании внимательно следят за расследованием и находятся в постоянном диалоге с производителем. Пока никаких рекомендаций от Boeing о необходимости приостановки полетов на Boeing 737MAX в авиакомпании не поступало", – сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика.

Ранее стало известно, что авиакомпания Ethiopian Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX8 после авиакатастрофы, произошедшей 10 марта. В компании подчеркнули, что причина авиакатастрофы до сих пор неизвестна, поэтому данное решение является "дополнительной мерой предосторожности".

Китайские власти также приостановили полеты самолетов Boeing 737-8 после крушения лайнера в Эфиопии.

Авиакатастрофа произошла 10 марта недалеко от города Дэбрэ-Зэйт в Эфиопии. На борту самолета Ethiopian Airlines находились 157 человек, в том числе трое россиян. Выживших нет.

По предварительным данным, вскоре после взлета командир воздушного судна сообщил о проблемах. Он получил разрешение на возвращение в аэропорт вылета, однако это не предотвратило крушение.

Boeing 737 MAX – четвертое поколение самолетов, которое пришло на смену Boeing 737 Next Generation. Первый полет этой модели состоялся в январе 2016 года. Самолет может перевозить 162–175 пассажиров.