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Авиакомпания Ethiopian Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX8 после авиакатастрофы, произошедшей 10 марта. Об этом сообщается на странице перевозчика в Twitter.

В заявлении говорится, что полеты Boeing 737 MAX 8 приостановлены начиная с 10 марта. В компании подчеркнули, что причина авиакатастрофы до сих пор неизвестна, поэтому данное решение является "дополнительной мерой предосторожности".

Авиакатастрофа произошла 10 марта недалеко от города Дэбрэ-Зэйт в Эфиопии. На борту самолета Ethiopian Airlines находились 157 человек из 35 стран мира, в том числе трое россиян. Выживших нет.

По предварительным данным, вскоре после взлета командир воздушного судна сообщил о проблемах. Он получил разрешение на возвращение в аэропорт вылета, однако это не предотвратило крушение.

Ранее стало известно, что Boeing отменила презентацию нового самолета Boeing 777X, которая была запланирована на 13 марта. В компании также выразили глубокое сожаление в связи с авиакатастрофой, произошедшей в Эфиопии.