Boeing перенес презентацию нового самолета

Компания Boeing после катастрофы самолета в Эфиопии отказалась проводить презентацию новейшего летательного аппарата Boeing 777X. Его представление было запланировано на 13 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании.
"Мы откладываем презентацию Boeing-777X, назначенную на 13 марта, и связанные с ней мероприятия со СМИ", – сказали в Boeing.
В Boeing выразили глубокое сожаление в связи с авиакатастрофой и заверили, что будут искать возможность для презентации нового самолета в ближайшем будущем и что других изменений в этой программе пока не предвидится.
Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 10 марта, недалеко от города Дэбрэ-Зэйт в Эфиопии. Самолет принадлежал авиакомпании Ethiopian Airlines. На борту находились 157 человек из 35 стран мира, включая трех российских туристов. Все пассажиры и экипаж погибли.
Известно, что командир корабля сообщил о проблемах вскоре после взлета. Он запросил разрешение вернуться и получил его, однако это не предотвратило крушение. Авиакомпания Ethiopian Airlines и Boeing проведут совместное расследование для выяснения причин трагедии. Власти Эфиопии объявили 11 марта днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
Это уже не первый трагический случай, когда у самолетов Boeing возникают проблемы. После катастрофы в Индонезии в 2018 году эксперты сообщали, что продажи самого популярного пассажирского самолета Boeing 737 MAX могут упасть. Авиакомпания Lion Air, чей самолет потерпел крушение тогда, заявила о приостановке переговоров с Boeing о покупке 10 таких лайнеров.
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