11 марта объявили днем траура по жертвам крушения Boeing в Эфиопии

Власти Эфиопии объявили понедельник, 11 марта, днем траура по погибшим при крушении Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines. Такое заявление сделал премьер-министр страны Абий Ахмед.

"Палата представителей народа объявила 11 марта 2019 году национальным днем траура по гражданам всех стран, которые погибли в этой трагической катастрофе", − сказано в сообщении офиса премьер-министра в Twitter.

