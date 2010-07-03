11 марта объявили днем траура по жертвам крушения Boeing в Эфиопии

Фото: ТАСС/ Zuma

Власти Эфиопии объявили понедельник, 11 марта, днем траура по погибшим при крушении Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines. Такое заявление сделал премьер-министр страны Абий Ахмед.

"Палата представителей народа объявила 11 марта 2019 году национальным днем траура по гражданам всех стран, которые погибли в этой трагической катастрофе", − сказано в сообщении офиса премьер-министра в Twitter.

PM Abiy Ahmed shared his condolences in a televised address on behalf of the FDRE Government.



The House of People’s Representatives have declared March 11, 2019 a national day of mourning for citizens of all countries that have passed in this tragic accident. #PMOEthiopia pic.twitter.com/F0aA1sPnYP — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) 10 марта 2019 г.



Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 10 марта, недалеко от города Дэбрэ-Зэйт в Эфиопии. На борту самолет Ethiopian Airlines находились 157 человек из 35 стран мира, включая трех российских туристов. Все пассажиры и экипаж погибли.

Вскоре после взлета командир лайнера сообщил о проблемах. Он запросил разрешение вернуться и получил его, но это не смогло предотвратить крушение. Авиакомпания Ethiopian Airlines и Boeing проведут совместное расследование, чтобы выяснить причины трагедии.

Согласно данным корпорации Boeing, разбившийся самолет принадлежал к последнему поколению и к самой продаваемой серии Boeing 737 Max. Как подчеркнули представители компании-производителя, достоинствами этой модели считаются экономичность, надежность и небольшое количество задержек при выполнении рейсов. Самолеты Boeing 737 Max используют 69 авиакомпаний, хотя российских среди них нет, уточняет ТАСС. В списке перевозчиков значатся, например, American Airlines, Southwest Airlines, Air China и LOT.