11 марта объявили днем траура по жертвам крушения Boeing в Эфиопии

Власти Эфиопии объявили понедельник, 11 марта, днем траура по погибшим при крушении Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines. Такое заявление сделал премьер-министр страны Абий Ахмед.
"Палата представителей народа объявила 11 марта 2019 году национальным днем траура по гражданам всех стран, которые погибли в этой трагической катастрофе", − сказано в сообщении офиса премьер-министра в Twitter.
PM Abiy Ahmed shared his condolences in a televised address on behalf of the FDRE Government.
The House of People’s Representatives have declared March 11, 2019 a national day of mourning for citizens of all countries that have passed in this tragic accident. #PMOEthiopiapic.twitter.com/F0aA1sPnYP
Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 10 марта, недалеко от города Дэбрэ-Зэйт в Эфиопии. На борту самолет Ethiopian Airlines находились 157 человек из 35 стран мира, включая трех российских туристов. Все пассажиры и экипаж погибли.
Вскоре после взлета командир лайнера сообщил о проблемах. Он запросил разрешение вернуться и получил его, но это не смогло предотвратить крушение. Авиакомпания Ethiopian Airlines и Boeing проведут совместное расследование, чтобы выяснить причины трагедии.
Согласно данным корпорации Boeing, разбившийся самолет принадлежал к последнему поколению и к самой продаваемой серии Boeing 737 Max. Как подчеркнули представители компании-производителя, достоинствами этой модели считаются экономичность, надежность и небольшое количество задержек при выполнении рейсов. Самолеты Boeing 737 Max используют 69 авиакомпаний, хотя российских среди них нет, уточняет ТАСС. В списке перевозчиков значатся, например, American Airlines, Southwest Airlines, Air China и LOT.
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