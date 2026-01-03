Форма поиска по сайту

Новости

03 января, 10:52

Политика

В РФ могут ужесточить борьбу с дропперами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России будет рассмотрен вопрос об ужесточении борьбы с дропперами и ответственности кредитных организаций и операторов связи в случае киберпреступлений. Такое распоряжение дал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства РФ.

Так, новые инициативы могут быть включены в пакет мер по противодействию правонарушениям, которые совершаются в Сети. Например, банки, операторы связи, цифровые платформы и ведомства должны будут обмениваться данными через ГИС "Антифрод". Усилится и ответственность мобильных операторов в случае договора об оказании услуг в нарушение требований законодательства, а также если они не примут антифрод-меры.

Отмечается, что меры необходимо будет проработать до 10 апреля 2026 года. Промежуточный доклад должен быть представлен 10 февраля. Кроме того, граждан нужно информировать об инициативах, которые власти вводят против киберпреступников. До 1 апреля также организуют регулярный сбор мнения населения, чтобы учитывать это при формировании мер противодействия аферистам.

Ранее сообщалось, что Банк России планирует обязать кредитные организации привязывать ИНН клиентов к их банковским счетам для борьбы с дропперством. При этом речь идет не только о новых счетах, но и об открытых ранее.

Это необходимо для работы новой платформы "Антидроп", которую планируют запустить в 2027 году. Идентификатором клиента в системе будет ИНН.

политикабезопасность

