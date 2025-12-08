Форма поиска по сайту

08 декабря, 04:57

Экономика

ЦБ РФ обяжет банки привязывать ИНН клиентов к их счетам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ планирует обязать кредитные организации привязывать ИНН клиентов к их банковским счетам для борьбы с дропперством. Об этом сообщила зампред Банка России Ольга Полякова.

Зампред ЦБ добавила, что ИНН станет обязательным реквизитом счета физлица. При этом речь идет не только о новых счетах, но и об открытых ранее.

"То есть банкам самостоятельно нужно будет дособирать необходимые данные. У банков уже сейчас есть инструменты ФНС России, позволяющие узнать ИНН клиента, не беспокоя гражданина", – заявила Полякова РБК.

Такая связка необходима для работы новой платформы "Антидроп", которую планируют запустить в 2027 году. Идентификатором клиента в системе будет ИНН. Во время опросов банки подтвердили ЦБ целесообразность такого выбора, отметила Полякова.

Она добавила, что концепция платформы "Антидроп" уже утверждена, был подготовлен проект архитектуры сервиса. В данный момент Банк России занимается разработкой техзадания, чтобы с 2026 года перейти к непосредственной разработке самой платформы. Подключение банков к сервису будет обязательным, однако организации будут сами принимать решения об уровне риска клиентов, оказавшихся в этой базе.

С 1 сентября банки в России обязаны отказывать в выдаче карт или открытии онлайн-банка клиентам, внесенным в специальную базу данных Центробанка о мошеннических операциях. Ограничение действует только на период нахождения сведений о человеке в базе данных.

Ранее сообщалось, что Центробанк снимет ограничения на перевод иностранной валюты за рубеж для россиян и граждан дружественных стран 8 декабря. Данное решение было принято из-за установления стабильной ситуации на валютном рынке.

Более 100 уголовных дел против дропперов возбудили в Москве с июля

