23 декабря, 20:03

Происшествия

Мужчина убил супругу на глазах ребенка в Казани

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Казани мужчина в нетрезвом состоянии убил супругу на глазах 3-летнего сына. Об этом сообщила пресс-служба управления СК РФ по Татарстану.

По данным ведомства, в квартире одного из домов на улице Нежметдинова было найдено тело 38-летней женщины с ножевыми ранениями. Следствие установило, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил жену на почве возникших неприязненных отношений. Кроме того, со следами побоев был госпитализирован ребенок. Он уже получил медицинскую помощь.

Как уточнила пресс-служба МВД РФ по Татарстану, в отдел полиции обратилась мать погибшей, поскольку дочь не связалась с ней и не отвечала на звонки. Женщина рассказала, что она позвонила супругу дочери, который сообщил, что его жена мертва.

"Женщина приехала в ЖК, увидела труп потерпевшей в луже крови и разбросанные бутылки из-под спиртного. После чего забрала 3-летнего внука, на глазах которого разыгралась трагедия, и вызвала полицию", – говорится в сообщении.

По данному факту заведено уголовное дело по статье "Убийство". 39-летний злоумышленник задержан, он признал вину.

Ранее 35-летний житель Омской области получил удар ножом в сердце, когда пытался помириться с бывшей возлюбленной. С февраля 2025 года пара не жила вместе. Мужчина пытался наладить отношения с 44-летней женщиной, но та отказала, из-за чего между ними произошел конфликт.

В результате мужчина напал с ножом на потерпевшую, которая убежала на кухню, взялась за другой нож и ударила экс-возлюбленного в сердце. Мужчина скончался на месте.

Новости регионов: в Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве знакомого

происшествиярегионы

