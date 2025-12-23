Форма поиска по сайту

23 декабря, 18:21

Происшествия
ТАСС: семья подозреваемого в убийстве матери в Сочи относила себя к "Гражданам СССР"

Семья подозреваемого в убийстве в Сочи относила себя к "Гражданам СССР" – СМИ

Фото: телеграм-канал Baza

Семья подростка, подозреваемого в убийстве матери и покушении на брата в Сочи, относила себя к организации "Граждане СССР" (признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом ТАСС заявили в региональных правоохранительных органах.

Собеседник СМИ рассказал, что семья отрицала существующие устои.

В свою очередь, в прокуратуре Краснодарского края заявили, что подросток не состоял на профилактических учетах. В ведомстве подчеркнул, что прокуратура даст оценку действиям органов и учреждений системы профилактики по соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В связи с произошедшим следствие завело уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".

О ЧП в Сочи стало известно 23 декабря. Предварительно установлено, что подросток вместе с матерью находился дома на улице Куйбышева. Он нанес женщине многочисленные удары кухонным ножом в область жизненно важных органов. В результате мать мальчика скончалась на месте.

После этого он позвал домой младшего брата и нанес ему несколько ударов в область живота. Однако ребенок смог выбежать из квартиры и обратиться к соседям за помощью.

Позже тело злоумышленника было обнаружено на месте произошедшего. Причина смерти подростка устанавливается.

"Московский патруль": суд арестовал женщину, обвиняемую в убийстве сына в Балашихе

происшествиярегионы

