23 декабря, 16:12

Происшествия

Подростка заподозрили в убийстве матери и покушении на брата в Сочи

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Подросток в Сочи подозревается в убийстве матери и покушении на младшего брата, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, подозреваемый вместе с матерью находился дома на улице Куйбышева. Подросток нанес женщине множественные удары кухонным ножом в область жизненно важных органов, в результате чего она скончалась на месте.

После этого фигурант позвал домой младшего брата и также нанес ему несколько ударов в область живота, однако несовершеннолетний смог выбежать из квартиры и позвать на помощь соседей.

Позже тело злоумышленника было обнаружено на месте происшествия, причина его смерти устанавливается.

В ведомстве отметили, что следователь и криминалист провели осмотр места преступления. В настоящий момент продолжается проведение комплекса необходимых действий, которые направлены на сбор и закрепление доказательной базы.

Помимо этого, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, будут установлены все обстоятельства случившегося.

Ранее в Бразилии мать организовала убийство собственной дочери из-за наследства. По данным СМИ, 24-летняя Аллани Раяне Сантос была найдена с признаками насилия. Во время расследования был выявлен мужчина, который, как оказалось, встречался с матерью девушки.

Злоумышленник рассказал, что женщина организовала убийство своей дочери, так как боялась, что Сантос получит наследство после смерти дедушки. В результате он проник в дом девушки, связал ее и пытался заставить отказаться от наследства. Та не согласилась, поэтому подозреваемый смертельно ранил потерпевшую. Пару задержали.

