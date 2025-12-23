Подростка заподозрили в убийстве матери и покушении на брата в Сочи

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Подросток в Сочи подозревается в убийстве матери и покушении на младшего брата, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, подозреваемый вместе с матерью находился дома на улице Куйбышева. Подросток нанес женщине множественные удары кухонным ножом в область жизненно важных органов, в результате чего она скончалась на месте.

После этого фигурант позвал домой младшего брата и также нанес ему несколько ударов в область живота, однако несовершеннолетний смог выбежать из квартиры и позвать на помощь соседей.

Позже тело злоумышленника было обнаружено на месте происшествия, причина его смерти устанавливается.

В ведомстве отметили, что следователь и криминалист провели осмотр места преступления. В настоящий момент продолжается проведение комплекса необходимых действий, которые направлены на сбор и закрепление доказательной базы.

Помимо этого, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, будут установлены все обстоятельства случившегося.

