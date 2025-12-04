В Кузбассе арестован подросток, обвиняемый в убийстве матери подруги

Фото: телеграм-канал "Следком Кузбасса"

Рудничный суд Прокопьевска в Кемеровской области заключил под стражу 16-летнего подростка, который обвиняется в убийстве матери своей 14-летней знакомой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Следователи также планируют ходатайствовать об аресте 14-летней девочки, которую тоже обвиняют в убийстве своей матери.

"По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Следственные органы продолжают работу по сбору и закреплению доказательственной базы", – сказано в сообщении.

14-летняя девочка была задержана вместе с 16-летним знакомым в Кузбассе 3 декабря по подозрению в убийстве 36-летней женщины. Выяснилось, что подростки, находясь в квартире дома на Институтской улице, поочередно наносили потерпевшей ножевые ранения в область головы и туловища, в результате чего последняя скончалась на месте.

Пытаясь скрыть следы преступления, несовершеннолетние отнесли тело женщины в подвал, где спустя время его нашел сожитель матери девочки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. На учете в органах системы профилактики дети не состоят.

По данным местных СМИ, девочка совершила данное преступление по причине того, что мать заставляла подростка сидеть с младшим братом, вовремя приходить домой и делать уроки.

