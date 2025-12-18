Врач Касперович: самозапрет на игры поможет лудоманам справиться с импульсивностью

В Госдуме приняли закон о самозапрете на участие в азартных играх. Как будет работать такая мера, разбиралась Москва 24.

Добровольный отказ

Депутаты Госдумы приняли закон о введении механизма добровольного отказа от участия в азартных играх.

Мера начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. В свою очередь, организациям будет запрещено принимать ставки, а также выдавать обменные знаки или деньги.

Самозапрет можно будет поставить через МФЦ или портал "Госуслуги". Направив соответствующее заявление, в котором предложат указать срок ограничения (не менее 12 месяцев), человек будет включен в соответствующий перечень. Выйти из него получится только по истечении указанного времени или через год после начала самозапрета, написав заявление.

Согласно закону, организаторы не смогут допускать граждан, воспользовавшихся ограничением, в игорные заведения и отправлять им сообщения рекламного характера. Более того, каждого из них обяжут разработать и утвердить документ об ответственной игре, где будет разъяснен порядок установления самозапрета.

Необходимость такой меры неоднократно обсуждалась. Ранее член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Евгений Ревенко отмечал, что она поможет уберечь россиян от неосознанных действий, поскольку игроманы способны тратить сбережения, почти не осознавая всех последствий.

"Возможность остыть"

По мнению вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, запрет на азартные игры необходим, поскольку лудомания является прогрессирующей болезнью.





Борис Чернышов вице-спикер Госдумы И нужно помнить, что в этом вопросе речь идет не только о деньгах, но и о судьбах граждан. Сейчас практически у каждого есть знакомый, близкий, который потерял, а по сути проиграл семью, закладывая общую квартиру, машину, набирая кредиты для того, чтобы поучаствовать в этом плохом деле.

Поэтому, если есть возможность спасти человека, поддержать его, необходимо это сделать, добавил парламентарий в разговоре с Москвой 24.

Врач-психиатр Мария Касперович отметила в беседе с Москвой 24, что даже после лечения в рехабе игроманам бывает сложно, ведь под рукой всегда телефон, через который можно легко сделать ставку.

"Это все равно если бы алкоголик ходил с бутылкой спиртного в кармане. В лечении алкоголизма даже есть правило – не держать такие напитки дома, так как важно, чтобы личное пространство было безопасным для пациента. Здесь такая же история", – подчеркнула она.

По мнению врача, самозапрет поможет справиться с импульсивностью, так как в таком случае страдающему от проблемы придется постараться, чтобы найти способ поиграть. За время блокировки появится возможность немного остыть и вспомнить, сколько всего уже было потеряно.

При этом игромания считается такой же опасной зависимостью, как алкоголизм и наркомания, однако ее сложно выявить на начальных этапах.





Мария Касперович врач-психиатр Обычно все становится понятно, когда появляются огромные долги, кражи из дома или обзвон всех знакомых с просьбами занять.

Психиатр также отметила, что зависимые сложно признают свои проблемы – они врут, изворачиваются, не говорят, что брали какие-либо деньги, но ради желания удовлетворить пагубную потребность могут даже проиграть дом.

"На фоне больших проигрышей и появившихся финансовых проблем люди становятся нервозными, раздражительными, потому что не имеют возможности сделать то, что хочется. Часто появляется депрессивное состояние", – пояснила эксперт.

Поэтому при лечении психиатры, как правило, назначают антидепрессанты, чтобы восстановить нарушенное эмоциональное состояние. Но в основе лежит работа с сознанием, поэтому игроманам стоит поработать и с психологом, который поможет разобраться, что послужило причиной зависимости.

Касперович обратила особое внимание на то, что большое количество игроманов встречается именно среди молодежи. Поэтому, по мнению эксперта, следует также запретить любую рекламу того, что обещает легким способом заполучить миллионы.