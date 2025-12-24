Собянин сообщил о планах создания в Москве еще нескольких фармпредприятий

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве планируется строительство ряда крупных фабрик по производству медицинских препаратов. Это позволит вывести московский фармкластер на первое место в стране по объему производства, сообщил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности правительства столицы.

Мэр отметил, что также в планах на ближайшие годы – многократное увеличение производства микроэлектроники, которое является критически важным для обеспечения технологического лидерства России.

Кроме того, Собянин добавил, что на территории Красной Пахры будет запущена первая в России гигафабрика по выпуску аккумуляторных батарей для электрического транспорта. Он подчеркнул, что новые кластеры будут открыты в инновационном центре МГУ "Воробьевы горы".

Ранее Собянин сообщил о завершении строительства центра хронических болезней в Международном медицинском кластере. Мэр назвал открытие нового корпуса важным начинанием, которое востребовано и в Москве, и в России в целом. По его мнению, это единый медкомплекс, который дает представление о самых современных медицинских технологиях.