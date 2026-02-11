В России предложили ввести налоговые сборы на выгул собак

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Налог на выгул собак следует ввести в России, заявил в разговоре с изданием "Абзац" общественный деятель Вадим Попов.

По его словам, полученные средства можно будет направлять на строительство и обслуживание площадок для животных, поддержку ветеринарных клиник и проведение профилактических мероприятий против болезней.

Помимо этого, продолжил Попов, введение налога может способствовать снижению числа бродячих собак за счет стимулирования ответственности владельцев и контроля за размножением питомцев.

"Важно также отметить, что нужно ввести прогрессивную шкалу налогообложения: чем больше собака и ее порода, тем выше должна быть ставка налога. Например, мелкие породы могут облагаться минимальным налогом, а крупные и потенциально опасные породы – повышенным", – сказал общественник.

При этом пенсионеры, многодетные семьи и лица с ограниченными возможностями могли бы получать льготы или полное освобождение от уплаты налога, добавил собеседник издания.

Ранее в Госдуме разработали законопроект о введении собачьего ОСАГО для владельцев потенциально опасных пород. Депутат Дмитрий Новиков пояснил, что хозяева агрессивных животных часто не признают своей вины, что затрудняет для пострадавших предоставление доказательств факта нападения и получение компенсации.

Инициатива предполагает обязать хозяев потенциально опасных псов покупать страховку, чтобы нести ответственность за питомца и его поведение.