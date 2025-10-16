В ГД предложили расширить список потенциально опасных пород собак

Фото: 123RF/koldunov

В России предложили расширить список потенциально опасных пород собак. Поправки к законопроекту о запрете выгула подготовили депутаты Госдумы, сообщает газета "Известия" со ссылкой на члена рабочей группы Александра Спиридонова.

Парламентарий пояснил, что идея о расширении перечня содержится в первом варианте поправок, так как там представлено всего 12 пород, которых в России особо нет.

"И второй подход: мы предлагаем включить все потенциально опасные породы из списка правительства плюс те, у кого высота в холке (место между шеей и верхней частью спины) больше, например, 30 или 40 сантиметров", – сказал Спиридонов.

Сейчас в России детям, пьяным и недееспособным гражданам могут запретить выгуливать собак таких размеров. При этом гражданам до 14 лет предлагается запретить выгул собак выше 30 сантиметров, а детям от 14 до 16 лет – выше 40 сантиметров.

Как напомнили депутаты, среди неоднократно нападавших на россиян собак ротвейлеры, алабаи, немецкие овчарки, хаски, доберманы и бультерьеры. При этом данные породы окажутся в особом перечне в любом из подходов.

Ранее Сергей Собянин одобрил штрафы для юридических лиц за неисполнение требований о регистрации собак и их вакцинации от бешенства. В частности, за уклонение от требований, если это не влечет административной ответственности, гражданам назначается штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 15 до 30 тысяч.