Юрист Георгиева: за выгул собаки без намордника в Москве грозит штраф до 2 тыс руб

В Госдуме предложили запретить содержать собак потенциально опасных пород в многоквартирных домах. К чему может привести такое нововведение, разбиралась Москва 24.

Особо опасны

Собак потенциально опасных пород необходимо запретить содержать в многоквартирных домах. Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал депутат Госдумы Игорь Антропенко.

По словам парламентария, проблема вызывает раздражение у населения, поскольку случаи нападения животных не являются редкостью. Тем более что выгул питомцев происходит на специальных площадках, путь до которых лежит через общественные места.





Игорь Антропенко депутат Госдумы Они же едут в лифте с другими людьми или проходят по двору, где гуляют дети. А зачастую таких площадок и нет, и с ними гуляют в парке.

Депутат также напомнил о требовании к жителям частных домов, которые обязаны вешать предупреждение, что на их территории без поводка и намордника гуляет потенциально опасная собака. К многоэтажкам таких мер не предъявляют, поэтому невозможно угадать, есть ли такое животное в квартире или нет.

Более того, даже если собака раньше не проявляла никакой агрессии, все равно невозможно предугадать, что у нее в голове, подчеркнул депутат.



В перечень потенциально опасных пород собак, утвержденный правительством РФ, входят: акбаш, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, американский бандог, амбульдог, питбульмастиф, северокавказская собака.



Ранее в Сети обсуждали историю в подмосковных Мытищах, которая произошла в сентябре 2025 года. Тогда бойцовский пес, которого выгуливали на поводке, но без намордника, напал на щенка породы папильон. Хозяин скрылся, а пострадавшему псу потребовалась серьезная операция.

Стоит ли запрещать?

Если инициатива вступит в силу, многие собаки могут оказаться на улице. Таким мнением с Москвой 24 поделился президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

"Допустим, в семье есть собака опасной породы, но что с ней делать после запрета? Нужно продать квартиру, детям бросить школу, куда-то переехать? Есть риск, что люди просто начнут избавляться от таких питомцев. Сдать в приюты бывает сложно, так как порой они переполнены. И получится, что потенциально опасные собаки могут оказаться на улице", – объяснил эксперт.





Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций России Если животное воспитывают правильно, в благополучной семье, тогда оно и вырастет хорошим. Собака должна беспрекословно слушать все команды, уметь ходить рядом в общественных местах и обязательно быть в наморднике.

Уражевский подчеркнул, что нельзя допускать и самовыгула животного. Поэтому сейчас есть смысл задуматься о штрафах за это, как это практикуется в других странах.

"Например, у знакомой в США убежал джек-рассел. За самовыгул ей сначала пришел штраф в 3 тысячи долларов, во второй раз уже в 5 тысяч долларов. А на третий питомца усыпили", – рассказал эксперт.

Однако он добавил, если штрафы все же введут, нужно детально продумать механизм их работы, чтобы добросовестные владельцы не получили наказание просто из-за того, что соседу не нравится их питомец.

При этом в столице за нахождение с животным любой породы без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте можно получить штраф от 1 тысячи до 2 тысяч рублей. Если же собака накинется на другое животное, из-за чего оно получит увечья или умрет, оштрафуют уже на сумму от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.





Алла Георгиева юрист Если собака нападет на человека и будет причинен тяжкий вред здоровью, наказание последует по уголовной статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (118 УК РФ). Она предусматривает штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы до 3 лет, или арест на срок до 6 месяцев.

Если же человек в результате полученных увечий умрет, то в действие вступит статья о причинении смерти по неосторожности (109 УК РФ). Наказать могут исправительными работами на срок до 2 лет или ограничением, или лишением свободы, либо принудительными работами на такой же срок. Суд будет выбирать меру наказания в зависимости от обстоятельств, отметила Георгиева.

