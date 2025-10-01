Эксперт Уражевский: собаки могут оказаться на улице при запрете их содержания в МКД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Запрет на содержание опасных пород собак в многоквартирных домах (МКД) в России может привести к их выбросу на улицу. Такое мнение выразил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с Москвой 24.

Соответствующую инициативу ранее высказал депутат Госдумы Игорь Антропенко. Речь идет о собаках, входящих в перечень потенциально опасных пород, утвержденный кабмином. Он включает 12 наименований: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы указанных пород.

По мнению чиновника, в обществе растет раздражение из-за частых нападений этих животных. Несмотря на то что владельцы выгуливают их на специальных площадках, маршрут до них может проходить через общественные места, где также находятся дети.

"Абсолютно необдуманная инициатива. Допустим, в семье есть собака опасной породы, но что с ней делать после запрета? Нужно продать квартиру, детям бросить школу, куда-то переехать?" – задался вопросом Уражевский.

Ситуация может привести к тому, что люди начнут избавляться от таких питомцев, продолжил Уражевский. Это, в свою очередь, создаст дополнительную нагрузку на приюты, которые и так переполнены. В результате потенциально опасные собаки могут оказаться на улице.

По мнению главы союза, не существует опасных пород собак, а все зависит от правильного воспитания и содержания. В частности, собака должна слушаться команд, уметь вести себя в общественных местах и быть в наморднике.

"Также нельзя допускать самовыгула. Поэтому, на мой взгляд, есть смысл повысить штрафы (за неподобающее поведение животных. – Прим. ред.)", – добавил Уражевский.

В качестве примера он привел случай из США, где за самовыгул джека-рассела владелец получил штраф 3 тысячи долларов, а затем – 5 тысяч. В третий раз животное усыпили.

Однако Уражевский считает, что повышение штрафов должно быть тщательно продумано, чтобы избежать злоупотреблений со стороны недоброжелателей, которые могут использовать эту меру в своих целях.

"Например, соседу не нравится собака, он решит пожаловаться на нее, а владелец получит наказание ни за что", – заключил он.

Ранее в ГД внесли законопроект о введении обязательной маркировки и учета отдельных видов домашних животных. Перечень видов животных и требования к доступу к государственной информационной системе в области ветеринарии предлагается утверждать правительству России.

Маркирование предлагается осуществлять посредством нанесения на тело животного, закрепления на нем или введения в тело визуальных, электронных или смешанных средств: ошейники, бирки и микрочипы.