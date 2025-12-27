Гастрофестиваль "Вкусные морозы 2.0" проведут в парке искусств "Музеон"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Гастрофестиваль "Вкусные морозы 2.0" пройдет в парке искусств "Музеон" с 27 декабря по 11 января в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На площади перед зданием Новой Третьяковки появятся 10 павильонов городских ресторанов и кафе. Гастрономическая зона будет открыта с 10:00 до 22:00, при этом 31 декабря она будет работать с 10:00 до 18:00, а 1 января – с 15:00 до 21:00.

В рамках фестиваля для гостей подготовили развлекательную программу. В течение дня для посетителей также будут работать "Повара зимы". Аниматоры расскажут о фестивале и устроят различные игры.

Кроме того, на фестивале организуют мастер-классы гастрономической и праздничной тематик. Желающих приглашают создать чайные аромасаше, праздничные подсвечники, гипсовые шкатулки, металлические украшения и другие декоративные композиции.

С 15:15 и с 16:40 2 января Дед Мороз и Снегурочка проведут интерактивные игры и конкурсы. Участники получат подарки.

Ранее на главной аллее Московского дворца пионеров на Воробьевых горах открылась рождественская ярмарка. Там представлена продукция педагогов центров дополнительного образования и студентов городских колледжей. Площадка доступна для посещения до 28 февраля.

