23 декабря, 08:23

Город

Бесплатный каток открыт на Воробьевых горах в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Бесплатный каток на Воробьевых горах открыт для жителей и гостей столицы с начала декабря до конца февраля в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Площадь ледовой площадки, которая находится возле Дворца пионеров, превышает 4 тысячи квадратных метров. Благодаря искусственному покрытию она может работать в любую погоду.

Строительство ледовой площадки курировала команда советского и российского фигуриста Ильи Авербуха, который выступал в танцах на льду.

"На площадке развернулся волшебный, сказочный, фантастический мир. Приглашаю всех москвичей и гостей города насладиться этой сказкой", – заявил Авербух.

Каток открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 21:30. Продолжительность одного сеанса составляет 1,5 часа. Чтобы покататься на ледовой площадке, необходимо заранее зарегистрироваться на портале mos.ru.

Посетителям предлагают арендовать коньки и оборудование, которое поможет детям при катании. Помимо этого, на катке можно послушать советские новогодние и иные праздничные песни. Также в зоне проката функционирует кафе, где можно выпить горячие напитки или отдохнуть.

Ранее на Северном речном вокзале начал работу обновленный каток. В этом сезоне он стал значительно масштабнее и занял большую часть парковой зоны. Общая площадь ледового комплекса превысила 9 тысяч квадратных метров, что позволяет одновременно находиться на льду около 1,5 тысячи посетителей.

Для гостей катка организована инфраструктура для комфортного отдыха: работают кафе и павильоны с горячими напитками и едой, а также открыта зимняя ярмарка. Посещение льда – по предварительной регистрации. Доступна аренда коньков: в утренние часы она стоит 350 рублей, в вечерние – 500 рублей.

Каток в форме сердца открылся в Москве

Сюжет: Зима в Москве
