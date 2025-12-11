Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 17:59

Мэр Москвы

Сергей Собянин открыл уникальный каток в "Лужниках"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл в "Лужниках" каток с иммерсивными инсталляциями. Он был создан в рамках первого этапа благоустройства территории спорткомплекса.

"Здесь, на месте большой бетонной площади, серой, неуютной, создано большое водное пространство – летом, а зимой – очень качественный каток. Вокруг располагаются кафе, рестораны, раздевалки, прокат и так далее", – сказал он.

Мэр Москвы отметил, что в спортивном парке смогут заниматься не только профессиональные спортсмены, но и все жители города. По его мнению, новый каток будет одним из самых любимых мест москвичей зимой.

"И летом также здесь будет немало народа. Так что поздравляю еще с одним общественным пространством города Москвы", – добавил Собянин.

В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы сообщается, что каток в "Лужниках" станет одним из самых больших в городе. Его общая площадь составляет 16,5 тысячи квадратных метров. Пространство перед Большой спортивной ареной и примыкающими к нему боковыми аллеями сможет вмещать в себя одновременно около 3 тысяч гостей.

Украшает пространство медиаелка, высота которой составляет 16 метров. Благодаря мультимедийному полотну по вечерам фасад будет "оживать". Для создания тематических шоу используется технология видеомэппинга. У катка есть пункты проката и обогрева, а также детские зоны.

Летом каток будет превращаться в большой фонтан – свыше 3,2 тысячи квадратных метров. Он оснащен световым и звуковым оборудованием. Всего там установлено более 190 наклонных струйных форсунок, порядка 770 форсунок для имитации тумана и свыше 300 пузырьковых форсунок. Также летом у воды появятся столики и стулья для отдыха.

В рамках второго и третьего этапов до 2027 года включительно будут благоустроены прогулочная аллея вокруг Большой спортивной арены "Лужников", территория Фестивальной площади и пространство "Под мостом" с зонами для занятий воркаутом и игры в стритбол, скейт-парком. Кроме того, запланированы работы по благоустройству набережной Москвы-реки. Появятся и новые детские площадки.

Ранее на Болотной площади в Москве открылся бесплатный каток. Объект стал частью флагманской площадки проекта "Сделано в Москве" – арт-павильона "Фабрика подарков". Площадь катка составляет 2,5 тысячи квадратных метров. В будни площадка работает с 10:00 до 22:00, в выходные и праздники – с 09:00 до 22:00.

Сергей Собянин открыл уникальный каток в "Лужниках"

Читайте также


мэр Москвыгород

Главное

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика