Сергей Собянин открыл уникальный каток в "Лужниках"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл в "Лужниках" каток с иммерсивными инсталляциями. Он был создан в рамках первого этапа благоустройства территории спорткомплекса.

"Здесь, на месте большой бетонной площади, серой, неуютной, создано большое водное пространство – летом, а зимой – очень качественный каток. Вокруг располагаются кафе, рестораны, раздевалки, прокат и так далее", – сказал он.

Мэр Москвы отметил, что в спортивном парке смогут заниматься не только профессиональные спортсмены, но и все жители города. По его мнению, новый каток будет одним из самых любимых мест москвичей зимой.

"И летом также здесь будет немало народа. Так что поздравляю еще с одним общественным пространством города Москвы", – добавил Собянин.

В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы сообщается, что каток в "Лужниках" станет одним из самых больших в городе. Его общая площадь составляет 16,5 тысячи квадратных метров. Пространство перед Большой спортивной ареной и примыкающими к нему боковыми аллеями сможет вмещать в себя одновременно около 3 тысяч гостей.

Украшает пространство медиаелка, высота которой составляет 16 метров. Благодаря мультимедийному полотну по вечерам фасад будет "оживать". Для создания тематических шоу используется технология видеомэппинга. У катка есть пункты проката и обогрева, а также детские зоны.

Летом каток будет превращаться в большой фонтан – свыше 3,2 тысячи квадратных метров. Он оснащен световым и звуковым оборудованием. Всего там установлено более 190 наклонных струйных форсунок, порядка 770 форсунок для имитации тумана и свыше 300 пузырьковых форсунок. Также летом у воды появятся столики и стулья для отдыха.

В рамках второго и третьего этапов до 2027 года включительно будут благоустроены прогулочная аллея вокруг Большой спортивной арены "Лужников", территория Фестивальной площади и пространство "Под мостом" с зонами для занятий воркаутом и игры в стритбол, скейт-парком. Кроме того, запланированы работы по благоустройству набережной Москвы-реки. Появятся и новые детские площадки.

Ранее на Болотной площади в Москве открылся бесплатный каток. Объект стал частью флагманской площадки проекта "Сделано в Москве" – арт-павильона "Фабрика подарков". Площадь катка составляет 2,5 тысячи квадратных метров. В будни площадка работает с 10:00 до 22:00, в выходные и праздники – с 09:00 до 22:00.

