На Болотной площади в Москве открылся бесплатный каток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бесплатный каток открылся 1 декабря на Болотной площади в Москве. Он может вместить до 500 человек, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Объект стал частью флагманской площадки проекта "Сделано в Москве" – арт-павильона "Фабрика подарков". Площадь катка, партнером которого стал Альфа-Банк, составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Внутри арт-павильона работает станция кастомизации, где все желающие смогут бесплатно создать банковскую карту с персональной гравировкой.

В центре ледовой площадки расположена яркая ель, украшения которой отсылают к символу года – Огненной Лошади. Также на катке можно увидеть арт-объект в виде большого красного коня.

В будни площадка работает с 10:00 до 22:00, в выходные и праздники – с 09:00 до 22:00. Катание проводится по расписанию, продолжительность сеансов составляет от 1,5 до 2 часов. Вход на каток доступен по предварительной регистрации.

Между сеансами установлены технические перерывы для подготовки льда. Они занимают около часа. По понедельникам на ледовой площадке проходит технический день для сервисного обслуживания инфраструктуры.

Помимо этого, москвичи и туристы могут посетить занятия по зимним видам спорта в рамках проекта "Мой спортивный район". Профессиональные тренеры помогут освоить азы фигурного катания, а также дадут советы тем, кто уже уверенно стоит на коньках.

В арт-павильонах проекта "Сделано в Москве" все желающие могут сыграть в игру с дополненной реальностью. За это они получат билеты в музей или бонусы, которыми можно будет оплатить до 99% стоимости заказов. Также запланированы образовательные и развлекательные мероприятия.

Ранее бесплатные катки открылись на площадках "Печатники" и "Руднево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Их площадь составляет 700 и 1 080 квадратных метров соответственно. Одновременно на ледовых площадках могут кататься от 120 до 150 человек. Каток в "Печатниках" открыт с 11:00 до 23:00, а в "Рудневе" – с 10:00 до 22:00.