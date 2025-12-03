Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 17:08

Город

Каток, тюбинговую горку и "Дом Деда Мороза" откроют в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

На территории кинопарка "Москино" 6 и 7 декабря заработают две новые площадки – тюбинговая горка и "Дом Деда Мороза", а 14 декабря пройдет торжественное открытие катка. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что общая площадь катка составит более 3 тысяч квадратных метров. Церемонию открытия организуют на "Соборной площади". Для гостей выступят двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая и другие профессиональные фигуристы.

Посетить каток москвичи смогут с 11:30 до 21:30. У горожан будет возможность принести как свои коньки, так и взять их в прокате на платной основе. После катания жители столицы смогут попробовать согревающие зимние напитки и угощения на уличном фудкорте. Каток будет работать до 1 марта.

"Посетители кинопарка смогут покататься на коньках в окружении кинодекораций, отображающих соборы и палаты Московского Кремля. А в самом центре катка установят две новогодние елки высотой 9,5 и 12 метров. Их украсят видеоэкраны, игрушки и световые гирлянды", – отметил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Также с 31 декабря до 12 января на катке организуют мастер-классы фигуристов и показы новогодних советских фильмов. Посетить мероприятия можно будет по билету в кинопарк.

Тюбинговая горка с четырьмя спусками (двумя по 115 метров и двумя по 75 метров) будет работать бесплатно до конца зимы. Подняться на нее горожане смогут на траволаторе с пандусом, длина которого составляет 75 метров. Горка находится на центральной площади кинопарка.

Кроме этого, на территории откроется "Дом Деда Мороза", в котором проходили съемки фильмов "Одна дома – 3" и "Разыскивается Дед Мороз". Площадка состоит из гостиной с бархатными диванами, стеллажами с подарками, почтой и хрустальной люстрой, рабочего кабинета и других комнат, украшенных новогодними декорациями.

В данной локации гости смогут посетить 20-минутное театрализованное иммерсивное представление "В гостях у Деда Мороза", встретиться с зимним волшебником и вместе с его эльфами помочь упаковать подарки.

Мероприятия в "Доме Деда Мороза" будут проходить каждый час с 12:00 до 17:20. Посетить программы можно будет по входному билету в кинопарк.

Ранее сообщалось, что в Гостином Дворе пройдут праздничные мероприятия 30 декабря, 3 и 7 января. В рамках программ состоятся музыкальные шоу и спектакли, созданные по оригинальным сюжетам.

Также для детей организуют интерактивные мероприятия, в рамках которых ребята смогут повеселиться с аниматорами, посетить точки с аквагримом, зимние горки и карусели.

Свыше тысячи событий пройдет в рамках проекта "Зима в Москве"

Читайте также


город

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика