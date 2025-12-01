Форма поиска по сайту

01 декабря, 08:34

Город

Проект "Зима в Москве" стартовал в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице стартовал традиционный проект "Зима в Москве", который продлится до 28 февраля 2026 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Более тысячи мероприятий пройдут на 400 площадках города. Для гостей и жителей столицы приготовили мастер-классы, благотворительные акции, кинопоказы, театральные постановки, экскурсии и дегустации.

Проект объединит людей разного возраста и с разными увлечениями. Прежде всего, он подарит новые эмоции – город будет украшен инсталляциями и арт-объектами. Кроме того, горожан порадуют свыше 10 тысяч вечнозеленых растений. Гости вместе со своими семьями смогут посетить концерты, фестивали, катки, а также сделать много красивых фотографий.

Юные москвичи и гости города получат возможность посетить кукольные представления и спектакли с любимыми персонажами. Мероприятия запланированы в Измайловском парке, в филиалах в парке Олимпийской Деревни, в Московской усадьбе Деда Мороза в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", в ландшафтном парке "Митино". Открыты они будут весь сезон, а 1 декабря во внутреннем дворе каждой усадьбы начнут проходить ежедневные анимационные программы – с 12:00 до 19:00. Кроме того, будут и мастер-классы по созданию елочных украшений, открыток, калейдоскопов.

Взрослые могут побывать на кулинарных мастер-классах и дегустациях. Для любителей спорта будут открыты катки и лыжные трассы, все желающие смогут потренироваться с профессиональными инструкторами.

Зимний фестиваль "Усадьбы Москвы" пройдет с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года. Будет создана атмосфера города XIX века. Различные мероприятия в рамках фестиваля ждут в 15 усадьбах. Например, зимний маршрут "Москва усадебная" оценят любители прогулок.

Также подготовлен традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество", который пройдет с 12 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. В рамках фестиваля запланированы концерты, детские спектакли, театральные постановки. Кроме того, предлагаются мастер-классы по созданию елочных украшений и упаковке подарков. Фуд-корты представят зимнее меню. Желающие смогут принять участие в съемках короткометражного фильма "Ночной экспресс подарков".

IV Московский зимний музыкальный фестиваль откроет свои двери в концертном зале "Зарядье" с 2 декабря. Он будет проводиться до 31 декабря. Среди 50 запланированных мероприятий – детские спектакли, концерты, музыкальные вечера, в которых будут участвовать звездные исполнители.

6 и 7 декабря будет проходить фестиваль "Город неравнодушных", где гости смогут побывать в роли волшебников. Они ознакомятся с работой фондов и некоммерческих организаций и приобретут изделия подопечных на ярмарке. На катке будет ждать фотосессия со сказочными героями.

Можно будет принять участие и в социальных проектах "Добрая елка" и "Исполни желание". На фестивальных площадках откроются павильоны "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает". Туда можно принести подарки для детей, зоотовары для приютов. Для ветеранов СВО и их семей запланированы акции по сбору гуманитарной помощи, концерты, адресные программы.

Участвовать в программе "Зима в Москве" будут столичные предприниматели и компании. Они украсят свои объекты в новогодней тематике и посоревнуются в городском конкурсе на лучшее праздничное оформление. Кроме того, бизнес подготовит акции и скидки для горожан.

Сказочная программа всю зиму будет ждать в кинопарке "Москино". Дети и родители смогут принять участие в мастер-классах, пообщаться с блогерами, фотографироваться в фотозонах.

До 1 марта 2026 года на ВДНХ будет работать большой каток – гостей ждут вечеринки, ночные сеансы, благотворительный день. В новогоднюю ночь запланированы балет на люду, спектакли, диджей-сет.

Территория Дворца пионеров на Воробьевых горах станет одной из ключевых площадок, где пройдут кулинарные и творческие мастер-классы, световое шоу. С 10 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года будут открыты две лыжные трассы и бесплатный каток площадью 4 тысячи квадратных метров.

Одном из самых больших катков в городе станет тот, что расположен в музее-заповеднике "Коломенское". Его протяженность составит 1,7 километра.

Шоу пройдут и на других площадках. 1 декабря в парке 850-летия Москвы покажут театрализованную постановку "Гжель". 5 декабря каток в районе Солнцево на улице Авиаторов представит шоу на льду "Лед и пламя". В этот же день на катке в районе Зябликово состоится ледовое представление по мотивам фильма "Чародеи".

Проект "Зима в Москве" укрепляет семейные связи, создает праздничную и добрую атмосферу. В его рамках москвичи и гости города могут общаться, участвовать в различных активностях и творческих мероприятиях в холодное время года.

Ранее стало известно, что главной новогодней елью России станет дерево, растущее в Рузском округе Подмосковья. Его высота составляет 26 метров, обхват ствола – 64 сантиметра, а размах нижних ветвей – 11 метров.

Ожидается, что дерево спилят 8 декабря. При этом все работы, включая доставку до Соборной площади Кремля, монтаж, оформление и переработку, будут проходить с использованием современных технологий.

Зима в Москве
