Верховный суд не стал рассматривать жалобу комика Поперечного о статусе иноагента

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Данила Поперечный признан в России иноагентом)

Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу комика Данилы Поперечного (признан в России иноагентом) на отказ в исключении его из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Комика внесли в список иностранных агентов в июне 2024 года. По данным Минюста, Поперечный участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых другими иноагентами. Также он создавал и распространял информацию для иноагентов и получал поддержку со стороны иностранного источника.

В сентябре 2024-го Поперечный направил апелляцию в Замоскворецкий суд, однако инстанция признала решение о включении комика в соответствующий реестр законным.

Еще одна апелляционная жалоба от Поперечного поступила в Мосгорсуд в ноябре. Однако здесь также отказали комику в исключении из перечня иноагентов.